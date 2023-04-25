الأرصاد: عودة الأمطار مجددا لمدة 4 أيام على السواحل.. ودرجة الحرارة الصغرى تصل 16

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الأمطار مجددا على محافظات السواحل الشمالية المصرية لمدة 4 أيام بدءاً من الخميس بعد غد حتى الأحد المقبل، الأمر الذي يتزامن مع بدء تفكير المواطنين في قضاء عطلة نهاية الأسبوع على شواطئ الإسكندرية ومطروح، وهو الأمر الذي قد يعوقه سقوط الأمطار.

أمطار على الإسكندرية ومطروح

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على رأسها الإسكندرية ومطروح، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا مع نشاط ريـاح بدءاً من يوم الخميس.

أجواء باردة وأمطار تضرب شواطئ السواحل

ولفت تقرير هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الجمعة 28 إبريل 2023 سوف تشهد شواطئ السواحل الشمالية أجواء باردة وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني تحذير من فكرة السفر لقضاء وقت على الشواطئ خلال تلك الآونة بالتحديد من الجمعة إلى الأحد.

طقس الإسكندرية ومطروح الأسبوع المقبل

فخلال تلك الأيام الثلاثة مع بداية الأسبوع المقبل سوف تشهد محافظات السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية ومطروح انخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تصل الصغرى إلى 16 درجة مئوية بالإضافة إلى أمطار خفيفة وبنسبة حدوث 30% تقريبا.