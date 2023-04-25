طقس الإسكندرية اليوم خلال آخر أيام الإجازة.. جو مميز وفرصة للخروج

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، آخر أيام الإجازة التي جمعت عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، استمرار تحسن الجو من خلال اعتدال درجات الحرارة وعدم توقعات بسقوط الأمطار، فقط استمرار نشاط الرياح، علاوة على ارتفاع الأمواج، إلا أن كلاهما يزيد الطقس روعة وجمالا، ويشكل فرصة مميزة للخروج والتنزه.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم خلال آخر أيام الإجازة ، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمي 27 درجة مئوية، والصغري 17 درجة، بارتفاع 4 درجات في العظمى ودرجة واحدة في الصغرى عن اليوم الذي سبقه، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر على شواطئ الإسكندرية وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1.25 إلي 1.75 متر، وهو الأمر الذي يسمح بنزول مياه البحر مع الحرص.