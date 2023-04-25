فيلم هارلي يتخطى حاجز الـ22 مليون جنيه بشباك التذاكر خلال 4 أيام

يواصل فيلم هارلي الذي يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان سباق موسم أفلام عيد الفطر، تصدر إيرادات شباك التذاكر، وكشف عن هذا الأمر بطل العمل من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

إيرادات فيلم هارلي

وكشف الفنان محمد رمضان عن أن فيلم هارلي تخطى حاجز الـ 22 مليون جنيه بعد أربعة أيام فقط من عرضه في دور السينمائية بمصر؛ حقق 22 مليونا و463 ألف جنيه، وعلق على المنشور قائلا: «إيرادات مصر فقط.. الحمد لله حمدا كثيرا».

يذكر أن فيلم هارلي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر بجانب عدد آخر من الأفلام من بينها فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي، ويوم 13 لأحمد داود، وابن الحاج أحمد لشيكو، وساعة إجابة لشريف سلامة، وبعد الشر لعلي ربيع.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك في فيلم هارلي، عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.