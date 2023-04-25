فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان يحقق 4 ملايين جنيه في يوم واحد

حقق فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان، بالسينمات المصرية إيرادات مرتفعة، إذ بلغت ليلة أمس 4 ملايين و436 ألف و477 جنيه، ليتصدر شباك تذاكر أفلام العيد، ويأتي ذلك النجاح بعد تصدر مسلسل «جعفر العمدة» الترند طوال شهر رمضان الماضي.

ويشارك في بطولة فيلم «هارلي» عدد كبير من الفنانين ومن بينهم محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، إسماعيل فرغلي، باسل الزارو، حازم إيهاب، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور قصة فيلم هارلي حول شاب يتعلم في الخارج، وينضم إلى أحد العصابات ويصبح في فترة قليلة أحد أبرز عناصر العصابة.

7 أفلام في عيد الفطر

يذكر أن موسم أفلام عيد الفطر يشارك به 7 أفلام، وهي «يوم 13» لأحمد داوود ودينا الشربيني وأروى جودة وشريف منير، «رمسيس باريس» لهيفاء وهبي ومحمد سلام، «ساعة إجابة» لشريف سلامة، «مغامرات كوكو» لشيرين رضا وبيومي فؤاد وأوس أوس، «بعد الشر» علي ربيع ورنا رئيس وميرنا نور الدين.