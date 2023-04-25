دعاء قبل الامتحان.. «اللهم خفف عني حمله وأعني على أدائه»

ينطلق بعد أيام، ماراثون الامتحانات في جميع المراحل التعليمية الذي يحرص فيه الطلاب على الإكثار من أدعية التوفيق والنجاح، وتصدرت محرك البحث خلال الساعات الماضية كلمات دعاء قبل الامتحان بهدف ترديده قبل بدء الامتحانات.

دعاء قبل الامتحان

وتسرد الوطن، خلال السطور التالية، دعاء قبل الامتحان وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وقالت الدار إن من أسباب قبول دعاء الامتحان، اليقين بقبوله واستجابة الله عز وجل له، بحسب حديث رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة».

نص دعاء الامتحان

ومن نصوص دعاء الامتحان المستحب ترديدها: «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي».

«اللهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ».