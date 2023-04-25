وزير إماراتي يحث مجلس الأمن على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول

حث خليفة شاهين المرر، وزير دولة إماراتي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لحل النزاعات حول العالم سلميا، وذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن تعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف

وقال المرر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم: «التزامنا الراسخ بتعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف، والقائم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يعد مسألة بالغة الأهمية لصون السلم والأمن الدوليين، كما أن الدفاع عن مبادئ هذا الميثاق يأتي في صميم الحفاظ على فاعلية العمل متعدد الأطراف»، مشيرا إلى أن مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة تحتم علينا تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والأزمات، امتداداً من أوكرانيا إلى السودان.

تسهيل تسوية النزاعات سلميا

وشدد وزير الدولة الإماراتي في بيانه على ضرورة أن يخدم العمل متعدد الأطراف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول التي تمارس نفوذها على النظام متعدد الأطراف، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا النظام قادرا على تسهيل تسوية النزاعات سلميا، وتعزيز الأمن، وابتكار حلول للتهديدات الدولية الجسيمة، كما دعا إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة، وليس فقط الحكومات، ويشمل ذلك ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وعقد هذا الاجتماع خلال رئاسة روسيا الاتحادية لمجلس الأمن لشهر أبريل، وبمشاركة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي.