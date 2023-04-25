أحد المصريين العائدين من السودان لـ«إكسترا نيوز»: شعرنا بعظمة مصر بمجرد ركوبنا الطائرة

التقت قناة «إكسترا نيوز» بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين قبل قليل في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات.

وقال أحد المواطنين: «أقول شكرا شكرا لمصر، إحنا كنا ضمن البعثة المصرية لوزارة التربية والتعليم، والسفارة المصرية في الخرطوم كانت تتابع الأوضاع بشكل يومي، وقالوا لنا ما تخافوش».

وأضاف: «عشنا أصعب 10 أيام في حياتنا، والقيادة السياسية كانت في ضهرنا، والأيام الصعبة اللي مرينا بيها نسيناها بمجرد مركبنا الطيارة، وبمجرد صعودنا الطائرة شعرنا بعظمة مصر».