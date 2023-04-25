«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة المصرية لإجلاء رعاياها من السودان

استعرضت الإعلامية نانسي نور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من داخل قاعدة شرق القاهرة، حيث وصول المصررين العائدين من السودان، عقب نجاح عملية إجلائهم على إثر الاشتباكات في الداخل السوداني بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جهود الدولة المصريين في إذ ذكرت أن هناك جهودًا كبيرة للغاية تبذل من قبل الدولة لعودة المصريين آمنين.

السيسي يبذل جهودا حيثية من أجل عودة المصريين للوطن بأمان

وأضافت «نور»، خلال رسالتها على الهواء من داخل المطار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا حيثية من أجل عودة المصريين للوطن بأمن وأمان، والجميع يتكاتف لعودة المصريين وخلية الأزمة التي تعمل على قدم وساق لتأمين وصول المصريين، مؤكدة أنه يتم الآن تيسير تسهيلات خروج المواطنين من المطار.

وكانت قناة «إكسترا نيوز» عرضت فيديو لعودة مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان قبل قليل إلى قاعدة شرق القاهرة بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم