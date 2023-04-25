يبحث الكثيرون عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأصبح سؤال ما هي الفاتورة الإلكترونية وكيفية وشروط إصدارها؟ الأكثر انتشارًا على محركات البحث، وتقدم منظومة الفاتورة الإلكترونية، مزايا عديدة للممولين؛ منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وتسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وأيضًا تقليص الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة.

ما هي الفاتورة الإلكترونية وكيفية وشروط إصدارها؟

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، ما هي الفاتورة الإلكترونية وكيفية وشروط إصدارها؟

الفاتورة الإلكترونية هي منظومة يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، وعلى كل ممول لمصلحة الضرائب المصرية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات.

ما شروط إصدار الفاتورة الإلكترونية؟

واستكمالا للإجابة عن سؤال ما هي الفاتورة الإلكترونية وكيفية وشروط إصدارها؟ نصت المادة 37 من القانون على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقًا للضوابط الآتية:

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

- يجب أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات التالية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.