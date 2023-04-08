«الضرائب»: تحقيق العدالة هو الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإحكام المجتمع الضريبي.

وأشار توفيق إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين وإجراءات الانضمام إليهما.

استمرار جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية

وأكد على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغا خان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg.

ندوة عن الفاتورة الإلكترونية

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية، التي تناولت الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتوضيح الفرق بينهم،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم " بحضور كل من محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية و رئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة، والسكرتير العام المساعد، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم، و عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية .

وقام محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، والمستندات المطلوبة للتسجيل، وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية.