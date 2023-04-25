شيوخ قبائل سيناء: النهضة الشاملة في البنية التحتية أحيت المنطقة ووفرت فرص عمل

يعيش أهالى سيناء أياماً سعيدة لبدء التنمية الحقيقية المستدامة على أرض الفيروز لأول مرة منذ عشرات السنين، وأجمع أهالى سيناء من شيوخ ووجهاء ومواطنين على أن التنمية الحقيقية بدأت تتحقق على أرض الواقع بقرى ومدن شمال سيناء، بشكل لم تشهده المنطقة من قبل بفضل القرارات الجادة للقيادة السياسية واهتمامها بتنمية سيناء.

«عبدالله»: الأهالي أكثر الناس تصديقاً لقرارات الرئيس الذي حول الوعود لواقع ملموس

وقال عبدالله المعنى، أحد شيوخ القبائل فى الشيخ زويد، إن أهالى سيناء هم أكثر الناس تصديقاً لقرارات الرئيس، لما يرونه من واقع ملموس على الأرض، فهناك مدارس يتم تشييدها بشكل حضارى لأول مرة، ومدرسة المعنية جنوب الشيخ زويد التى دمرها الإرهاب، تبنى من جديد، وشهور قليلة وستعاود الدراسة بها.

وقال الدكتور خالد زايد، أحد وجهاء جنوب المدينة، إنه يتم بناء مدرسة عملاقة فى قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، علاوة على بناء بيوت ريفية، شاملة المرافق كاملة، مؤكداً أن أهالى سيناء يعيشون عصر التنمية الحقيقية ووعود الرئيس تحولت إلى واقع ملموس على الأرض.

قال أحمد أبوزياد، أحد المواطنين من أهالى سيناء، إن عملية تشييد الطرق والإضاءة التى تتم على الطرق السريعة بالمحافظة، هى أكبر دليل لأن هناك تغييراً يتم على أرض سيناء، الحياة بأكملها تغيرت، وعادت سيناء إلى حالة الهدوء والأمن والأمان الذى تشهده المنطقة أكبر دليل على ذلك.

وقال هيثم رحمى، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن هناك عدة مجالات تنموية تم فتحها للشباب، وأخرى يجرى العمل بها لخلق فرص عمل جديدة للشباب، مثل توسعة ميناء العريش، ليكون بذلك ميناء عالمياً، يصدر المنتجات السيناوية ويستقبل الحاويات من الدول الأخرى، وهذا ينعكس بالإيجاب على الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل.

وأضاف عبدالعزيز محمود، أحد الشباب من مدينة العريش، أن هناك انتظاماً فى عملية ضخ المياه، والكهرباء، وهذا لم يكن فى السابق، وسيناء الآن بجميع المدن والقرى تتهيأ بالشكل المطلوب لاستقبال المشروعات العملاقة التى تم بالفعل وضع حجر الأساس لها، سواء المشروعات الزراعية أو السكانية والصناعية.

وقال الدكتور رائد عبدالناصر، أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش، إنه تم التركيز على فتح مجالات تنموية زراعية فى الجامعة، وتوقعات أن تبدأ المشروعات الصناعية بالتنسيق ما بين الجامعة والمحافظة، لخلق فرص جديدة للخريجين من شباب الجامعات فى شتى المجالات.

وأوضح المهندس سامى الهوارى مدير عام منطقة شمال سيناء للثروة السمكية بشمال سيناء أنه تم فتح ميناء الصيد وبحيرة البردويل، وزيادة رقعة الصيد، لتوسعة المجال أمام كبار وصغار الصيادين بالمحافظة، لتسهيل عملية الصيد وإتاحة الفرصة للتصدير، وهذا لم يكن فى السابق، فمجال التنمية اتسع ليشمل مجال الصيد وتصدير الأسماك، والعمل على إيجاد مزارع سمكية أخرى بالتنسيق مع الثورة السمكية والجامعات، وصغار المستثمرين من أبناء المنطقة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم بناء 14 مدرسة جديدة فى قرى الشيخ زويد ورفح، و8 فى بئر العبد والعريش، منها المدرسة اليابانية المتقدمة، بالإضافة إلى ترميم عدد كبير من المدارس والإدارات التعليمية التى تأثرت بالأحداث.

«أبوعليان»: تشييد 4 محطات تحلية في جنوب «الشيخ زويد ورفح»

وأكد الشيخ إبراهيم أبوعليان، أحد وجهاء جنوب رفح، أنه تم على مدار العام الماضى حتى الآن، العمل على إيصال خدمات المحمول والكهرباء، وتم تشييد 4 محطات تحلية مياه الشرب فى شيبانة والمهدية والظهير، جنوب مدينتى الشيخ زويد ورفح.