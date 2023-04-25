«مجاهدي سيناء»: الدولة أنفقت 600 مليار جنيه على مشروعات تنمية أرض الفيروز

أعرب الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لشمال سيناء، مشيرا إلى أن أهالي سيناء لديهم قناعة بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء.

وأضاف جهامة، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 600 مليار جنيه في أرض الفيروز سيناء، إذ قامت بالعديد من المشروعات الكبرى في شمال سيناء.

وهنأ رئيس جمعية مجاهدي سيناء، القوات المسلحة والشرطة على إنجازهم العظيم في دحر الإرهاب الأسود، ليبدأ تنفيذ المشروعات الكبرى، بفضل التكاتف بين الأجهزة الأمنية وأبناء سيناء، لدحر قوى الشر التي حاولت إعاقة مشروعات التنمية بشمال سيناء.

وتابع الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن التنمية بسيناء لم تتوقف خلال الحرب على الإرهاب، وزارد وتيرتها بعد القضاء على عناصره، إلا أن مشروعات التنمية بسيناء تمضي على قدم وساق.