أستاذ تخطيط عمراني يرصد أبرز معالم تنمية سيناء: 6 جامعات ومطارات ومستشفيات

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن القيادة السياسية وضعت إستراتيجية لتنمية سيناء من خلال تنمية البشر قبل تنمية الحجر، عبر توفير فرص العمل.

6 جامعات بسيناء ومراكز صحية تغطي كافة المناطق

وأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعليم من أبرز ملفات التنمية الحقيقية بسيناء، إذ أنه قبل عام 2014 لم يكن بسيناء سوى جامعة واحدة خاصة، أما الآن فهناك 6 جامعات، كما أنه لم يكن هناك مستشفيات لتلقي أهالي سيناء الرعاية الصحية المناسبة، أما الآن فيوجد العديد من المستشفيات إضافة إلى العديد من المراكز الصحية، التي تغطي جميع مناطق شمال وجنوب سيناء.

5 كباري عائمة على القناة

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن السياحة قبل عام 2014 كانت قاصرة على مدينة شرم الشيخ فقط، أما الآن فإنها موجود بشمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أهمية ما تنفيذ شبكة للطرق والكباري، لأنها أحد محاور التنمية المهمة جدًا بسيناء، فأصبح هناك 5 كباري عائمة على القناة تنقل المواطنين والبضائع.

وتابع أن سيناء الآن تضم مطارات بينها مطار البردويل بمساحة 420 ألف متر مربع بتكلفة 718 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير كفاءة باقي المطارات وهي «مطار الطور العريش ومطار العريش ومطار سانت كترين ومطار طابا ومطار شرم الشيخ».