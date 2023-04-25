محافظ شمال سيناء: تدشين مشروعات تنموية عملاقة وطفرة غير مسبوقة لتحسين خدمات المياه والكهرباء

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تدشين مشروعات تنموية عملاقة فى شتى القطاعات وطفرة فى قطاعى المياه والكهرباء، مشيراً إلى أنه تم فتح الشوارع والميادين وإزالة السواتر الترابية وإلغاء التنسيقات المسبقة لدخول البضائع وتخفيف الإجراءات الأمنية.. وإلى نص الحوار:

اللواء عبدالفضيل شوشة: فتح الشوارع والميادين وإزالة السواتر الترابية وإلغاء التنسيقات المسبقة لدخول البضائع

إلى أى مدى عادت الحياة إلى طبيعتها؟

- الحياة عادت إلى طبيعتها بعد فتح الشوارع والميادين المغلقة وإزالة السواتر الترابية وإلغاء التنسيقات المسبقة لدخول البضائع والخضر والفاكهة وإزالة الكمائن والحواجز الأمنية وتخفيف الإجراءات الأمنية، والاهتمام بنظافة وتجميل المدن.

1275 ورشة حرفية بحي المساعيد.. وطرح ورش المجمع الصناعي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة.. ومنح قروض بفائدة 3% من بنك مصر

ما المشروعات التى نُفّذت بالعريش؟

- تم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى المحافظة بقطاعات البنية التحتية والطرق والكهرباء ومياه الشرب والإسكان والتجمعات التنموية والصحة والتعليم.

وفى قطاع مياه الشرب تم تنفيذ «محطة تحلية المياه بالكيلو 17 غرب مدينة العريش»، وتعتبر أكبر محطة فى أفريقيا وفى الشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى، وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، وتم ربط المحطة بخط المياه الرئيسى لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بمياه الشرب، لتلبية احتياجات مواطنى المحافظة، وللقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلى المنازل طوال 24 ساعة.

كيف تم حل مشكلة انقطاع الكهرباء؟

- الكهرباء من أهم مشروعات البنية التحتية وتسعى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لأن تبلغ كمية الكهرباء بشمال سيناء 700 ميجاوات من خلال إنشاء عدد من محطات الكهرباء فى مدن المحافظة، لتناسب حجم المشروعات بسيناء، منها «محطة توليد الكهرباء الغازية». وكانت لدينا منذ أعوام محطات كهرباء بقدرة 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، والآن أصبح لدينا مشروع عملاق فى الكهرباء بإنشاء وحدتين، طاقة كل منهما 125 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين أخريين بطاقة 40 ميجا وات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد التى تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجا وات لكل محول، ووعد الدكتور وزير الكهرباء بإنشاء محطة أخرى جديدة شرق العريش لتغذية المشروعات الكبيرة بالكهرباء.

وتقوم وزارة الكهرباء بتنفيذ محطتى كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة فى الشلاق بالشيخ زويد وبافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة بجانب تغذية المشروعات، التى يجرى تنفيذها شرق العريش بالكهرباء، فيما تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتطوير الشبكة الموحّدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه، وستقوم الشركة بإضافة 250 ميجاوات من الكهرباء.

وتم إنشاء محطة العريش الغازية بقيمة 400 مليون بقدرة 125×2 ميجاوات، حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء.

وماذا عن تطوير الحِرف البدوية؟

- توجد المنطقة الحرفية فى حى المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وأُنشئت بقرار من محافظ شمال سيناء السابق عام 1986 على مساحة 1 كيلومتر مربع، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وتحتوى حالياً على 1275 ورشة حرفية متنوعة.

وتضم المجمع الصناعى، الذى تم إنشاؤه وتجهيزه مؤخراً بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقيمة 50 مليون جنيه، منها 25 مليون جنيه لوزارة التخطيط، والباقى إنشاءات ومعدات، ويضم المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات «منها 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل»، للعمل بمختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، ومن بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم، وسيتم طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة للأرض والمبنى المقام عليها، ومنح قروض بفائدة 3% من بنك مصر، بعد الاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.

ميناء العريش

يُعد ميناء العريش البحرى إضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء وعمليات التطوير الجارية به بفضل توجيهات القيادة السياسية وإصرار الدولة على إعادة افتتاحه بعد تطويره، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، خاصة شمال سيناء، نظراً لموقعه المتوسط الذى يجعله همزة وصل بين جنوب البحر المتوسط وشماله حيث يقع فى منطقة أبوصقل، ومنذ 1987 تم التطوير لحماية الميناء باتجاه البحر، لتأهيله للتعامل مع مختلف البضائع، منها الصب وتصدير المنتجات الزراعية، والخدمات البحرية المختلفة وميناء الصيد.