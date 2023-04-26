4 معلومات تهمك عن مراكب «الشانيشلا» بالبرلس.. «الرزق يحب الخفية»

كشف حمدي شرابي، رئيس الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن مراكب «الشانيشلا»، هي الأكثر شيوعاً في العمل داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد من أقدم مراكب الصيد العاملة في مياه البحر المتوسط، وذلك منذ عشرات السنين.

4 معلومات تهمك عن مراكب الشانيشلا

وأوضح «شرابي»، لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد الشانيشلا، لها 4 فوائد هامة، والتي سوف نتاولها كالتالي:

- مراكب «الشانيشلا»، تعمل ليوم واحد في عرض البحر المتوسط ثم تعود للشاطئ.

- يعمل على متنها أكثر من 25 صيادا وهذا أكبر عدد للصيادين البحرية على غرار أي أنواع لمراكب أخرى تعمل في سواحل البرلس.

- تتميز بأنها مراكب ليست كبيرة وغير مكلفة الثمن بالنسبة بتصنيعها فهي تتكلف من 150 ألفا حتى 250 ألف جنيه.

- كونها تبخر ليوم واحد ولكنها تعود بخير ورزق وفير خاصة من أسماك الجمبري، والكابوريا، والسردين، والبوري البحري، وهو ما يعود بالنفع علي الصيادين العاملين عليها.

الصيادون بالبرلس

وأشار أيضا إلى أن أنواع المراكب العاملة في مياه البحر الأبيض المتوسط، ثلاثة وهي، مراكب صيد «القنار، والجر، والشانيشلا»، واحدة من ضمن هؤلاء الأسماء المراكب الثلاثة، التي تعمل بالمسطح المائي للبحر المتوسط، في محافظة كفر الشيخ.