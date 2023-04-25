إبحار 101 مركب صيد في البرلس بكفر الشيخ بعد هدوء أمواج البحر المتوسط

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 101 مركب صيد كبيرة أقلعت، صباح اليوم الثلاثاء، في رحلات صيد، وذلك داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى أن من بين تلك المراكب 32 من مراكب «القنار» التي تعود إلى الشواطئ بعد أسبوع من إقلاعها.

هدوء في حالة الأمواج

وأشار رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن حالة الأمواج داخل المسطح المائي بمياه البحر المتوسط هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، ما يترتب عليه خروج عديد من رحلات الصيد علي مدار الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن حالة الأمواج ساعدت على الإبحار بشكل كبير اليوم، كما تشهد الساعات المقبلة مزيدا من خروج رحلات الصيد.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 6 كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 0%، ونسبة الرطوبة 35%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 30 درجة، والصغرى 12.