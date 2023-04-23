إقلاع 91 مركب صيد بالبرلس بعد هدوء حالة الأمواج في البحر المتوسط

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 91 مركب صيد كبيرة، أقلعت صباح اليوم الأحد ضمن رحلات صيد، وذلك داخل مياه البحر الأبيض المتوسط في ثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن من بين تلك المراكب نحو 22 من مراكب "الشانيشلا"، تعمل ليوم واحد ثم تعود الشواطئ مرة أخرى مع صباح اليوم التالي.

حالة الأمواج بمياه المتوسط

وأوضح «حمدي»، لـ«الوطن»، أن حالة الأمواج داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي يترتب عليه خروج العديد من رحلات الصيد بالبرلس على مدار الساعات المقبلة، لافتاً إلى أن مهنة الصيد يعمل بها من أبناء البرلس، وبلطيم، وسيدي سالم، ومطوبس، نحو 55 ألف صياد.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 6كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 2%، وكذلك الرطوبة بلغت 94%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 30 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.