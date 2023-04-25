الجارديان: بايدن يستخدم الدعاية الكارهة لترامب لدعمه في الانتخابات

أوضحت صحيفة الجارديان الأمريكية، أن نجاح بايدن في الانتخابات سيجعله يترك المنصب في عمر 86 سنة، ويواجه مشاكل صحية كبيرة في ظل جدول مزدحم بالأعمال قبل جولة الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى فشل الحزب الديمقراطي في إيجاد بديل صاحب شعبية في الانتخابات يحل محل بايدن ولكن كاميلا هاريس نائبته لا تحظى بشعبية كبيرة في ظل فرص بعيدة جدا لكل من بيرني ساندرز وجافين نيوسوم وماريان ويليامسون.

استطلاعات رأي ليست في صالح بايدن

وكشفت استطلاعات الرأي أن 7 من كل 10 أمريكيين، بما في ذلك 51% ديمقراطيون لا يريدون أن يترشح بايدن بحسب استطلاع أجرته شبكة إن بي سي، وفي عام 2020، حقق بايدن انتصارات تشريعية كبيرة: تخفيف فيروس كورونا، وقانون البنية التحتية للحزبين، وتشريع يعزز إنتاج رقائق الكمبيوتر، والمناخ التاريخي، وخطة الرعاية الصحية والضرائب.

فارق الأصوات بين بايدن وترامب

وتغلب بايدن على ترامب بـ7 ملايين صوت الذي يعد الأوفر حظا، وكشف استطلاع رأي أن 35% فقط يعتقدون أنه يجب أن يترشح مرة أخرى بينما يعارض ذلك 60%، وهذه المرة يتمتع بايدن بميزة شغل المنصب.

واختتمت الجريدة تقريرها توضح فيه أن بايدن يعلم أن الاعتماد على المشاعر المعادية لترامب قد لا يكون كافيا للاحتفاظ بروح أمريكا، وعليه أن يثبت أنه أكثر من الخيار الأقل الأسوأ.