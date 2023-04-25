توريد القمح في الشرقية.. 59 صومعة وشونة تستقبل محصول 380 ألف فدان

بالتزامن مع بدء موسم حصاد موسم القمح بمحافظة الشرقية، استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، بتجهيز الصوامع والشون البالغ عددها 59 بسعة تخزينية تستوعب المحصول لهذا العام.

توريد القمح في الشرقية

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية للاستعداد لعملية توريد القمح بالشرقية في 59 بانكر وشونة وهنجر، بسعات تخزينية للمخازن تتخطى 832 ألف طن من القمح المحلي بالمحافظة، بالإضافة إلى تيسير عملية التوريد على المزارعين بسهولة وصولهم إلى مواقع التخزين والتي أعلنت عنها وأماكن تواجدها في المحافظة.

صوامع ومخازن القمح بالشرقية

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية عن استعداد 59 صومعة وشونة وهنجر لتوريد القمح واستقباله من المزارعين مطورة تابعة لشركة مطاحن جنوب القاهرة وشرق الدلتا، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية للصوامع والتخزين وشركة شمال القاهرة بسعة تخزينية تتخطى 832 ألف طن من القمح.

زراعة القمح على المصاطب

ويواصل مزارعو محافظة الشرقية حصاد محصول القمح 2023، فيما تستقبل الصوامع والشون البالغ عددها نحو 59 المحصول بسعر 1500 جنيه للأردب، وبلغت الكمية الموردة من القمح حتى آخر ساعة اليوم الثلاثاء نحو 26697.350 طنا، بينما تم حصاد 93970 فدانا، وتسجل المساحة المنزرعة من المحصول نحو 380 ألفا و61 فدانا، والمساحة الأكبر تم زراعتها على طريقة المصاطب.