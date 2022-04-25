ندوة إرشادية للمزارعين عن أحدث آليات توريد القمح بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والحصاد، وتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف «غراب»، أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ندوة إرشادية موسعة عن توريد محصول القمح

وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية موسعة عن توريد محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة، وذلك بمقر إدارة مشتول السوق الزراعية، بحضور اللواء محمد طه مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا وسيناء (مباحث التموين)، والمهندس سمير راشد مدير عام المتابعة، وعدد من الموردين وكبار المزارعين.

الوسائل الحديثة لحصاد القمح

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت استعراض أهمية استخدام الطرق والوسائل الحديثة لحصاد القمح، لتقليل الفاقد والحفاظ على درجة النقاوة، وكذلك آليات دعم محصول القمح لهذا العام، والتي تمثلت في (زيادة المساحة المنزرعة قمح - إعلان السعر قبل الموسم - اقرار حافز استثنائى - صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة - زيادة السعات التخزينية بالصوامع ومواقع التخزين - زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة - التوسع فى استخدام الميكنة الآلية في الحصاد)، مشيراً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.