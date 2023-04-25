متحدث الجيش السوداني لـ «القاهرة الإخبارية»: استسلام أعداد كبيرة من «الدعم السريع»

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، أن ميليشيا الدعم السريع تحاول القيام بعمليات حشد إضافية لقواتها المندحرة من كردفان ودارفور، موضحًا في الوقت ذاته أن ميليشيا الدعم السريع تحاول إمداد قواتها بالذخائر لكن المحاولات جميعها باءت بالفشل.

وأضاف أن الموقف في جميع الولايات مستقر تماما وشهدت عدة مناطق تسليم أعداد كبيرة من أفراد الميليشيا المتمردة لأنفسهم ومعداتهم، موضحًا أن الميليشيا قامت بعمليات نهب واسعة لممتلكات مواطنين ومخازن شركات وبعض سيارات توزيع المواد الغذائية في العاصمة الخرطوم.

وتابع: «نجدد دعوتنا للمتمردين بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة عبر تسليم أسلحتهم ومعداتهم والانخراط في الخدمة العسكرية النظامية».