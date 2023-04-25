مصري عائد من السودان لـ «إكسترا نيوز»: «مفيش حد قصر معانا»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

وقال أحد المواطنين: «بلدنا الحبيبة مصر غالية علينا كلنا، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وكتر خير الكل مفيش أي تقصير».

وأضاف: «تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكل الجهات، والقنصل العام في بورتسودان مقصرش معانا، والتعامل كان أكثر من راقي».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.