عائدة من السودان لـ «القاهرة الإخبارية»: «الرئيس السيسي حسسنا بقيمتنا كمصريين»

التقت قناة «القاهرة الإخبارية» بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

وجهت إحدى المواطنات العائدات من السودان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين، قائلة: «بشكرهم جدا ولولاهم مكنتش رجعت لأهلي، أو يكون عندي أمل أرجع أنا وأسرتي بسلام».

وأضافت: «عايزة أعيط ومبسوطة، وأكتر من إحساس جوايا، وربنا ميكتبش الإحساس ده على حد، وتحس إن فيه أمل راح منك، وبعدين جه الرئيس السيسي عشان يحسسنا إننا مهمين وموجودين، وإن فيه أمل، والحمد لله إننا رجعنا».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.