مصري عائد من السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: «السفارة ذللت كل العقبات حتى عودتنا»

التقت قناة «القاهرة الإخبارية» بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجه أحد المواطنين العائدين الشكر للسفارة المصرية في السودان: «أنا بشكر كل المسؤولين، والقنصل قابلنا ورحب بينا وسهل كل العقبات لينا».

وأضاف: «السفارة وفرت لنا فندقا وقعدنا فيه في بورتسودان، وكانوا بيتواصلوا معانا باستمرار، واتحركنا على الخطة اللي رسموها، وسهلولنا كل شيء ولم نواجه أي صعوبة».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.