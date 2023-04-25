عائد من السودان لـ «إكسترا نيوز»: «مصر أكبر من أي حاجة في الدنيا»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

وجه أحد المواطنين العائدين من السودان الشكر للدولة المصرية: «طول عمر مصر دولة كبيرة، وأكبر من أي حاجة في الدنيا، بشكر القنصلية ومقصروش معانا، ونمنا جوه القنصلية، والسفير كان متواصل معانا ومسابناش لحد آخر لحظة».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت اليوم، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.