مصري عائد من السودان لـ «إكسترا نيوز»: «حاسس بالأمان.. والسفارة لم تتركنا لحظة»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

وأعرب أحد العائدين من السودان عن سعادته بعودته إلى أرض الوطن، قائلا: «فرحان جدا وحاسس بالأمان».

وأضاف: «السفارة ما سابتناش لحظة، والسفير كان على تواصل دائم معانا، وجهزوا أتوبيسات كتير لنقلنا».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت اليوم، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.