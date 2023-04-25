عائد من السودان لـ «إكسترا نيوز»: القنصلية وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب إلى المطار

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجه أحد الطلاب العائدين من السودان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: «بنشكر كل اللي ساعدونا إننا نوصل هنا، مكناش عارفين نخرج لحد ما القنصلية رتبت الأمور».

وأضاف: «القنصلية وفرت أتوبيس وجمعنا الطلاب واتحركنا من المكان اللي كنا فيه لحد المطار، واستقبلونا لحد ما وصلنا هنا».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت اليوم، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.