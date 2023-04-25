داعية عبر قناة الناس: استشعار حلاوة الطاعة بعد رمضان من علامات قبول الصيام

قال الداعية الإسلامي هاني تمام، إن استشعار حلاوة الطاعة بعد رمضان من أهم العلامات التي تشعرك بقبول صيامك.

الطاعة في غير إجبار

وأضاف خلال استضافته بقناة «الناس»: «يكون الإنسان في هذه الطاعة غير مجبر على صيام مثلا، فإذا استشعر حلاوة الطاعة فإن ذلك من علامات القبول»، موضحا أن أحد الصالحين كان يقول، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يطرب فيه القلب فرحا بذكر الله، حتى يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم في نعيم عظيم».

الإنفراد بالليل واللذة العظيمة

وتابع: «الناس اللي بتعبد ربنا خاصة بالليل وتختلي وتنفرد بالليل في لذة عظيمة أعظم من لذة الناس اللي بتلهو وتلعب، لأنه يعيش في معية الله ويستشعر لذة القرب من الله، والإنسان إذا عمل الطاعة بكل حب وإخلاص هتلاقيه هو نفسه عايز يستمر ومعندوش تكاسل».