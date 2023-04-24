الشيخ جابر البغدادي عبر قناة الناس: دعاء آكلي الحرام غير مستجاب

تناولت حلقة الشيخ جابر بغدادي، الحديث عن ادخار الأموال بطرق غير مشروعة «أكل الحرام».

الطعام الطيب الحلال ينير القلب

وأوضح بغدادي خلال تقديمه برنامج «حي على الوداد» عبر قناة الناس، أن الطعام الطيب الحلال ينير القلب ويقبل الله به الأعمال، واستعان بالآية القرآنية «كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا»، حيث أمر الله أن يأكل المسلمين من الحلال بداية من الأنبياء والرسل الذين لم يجرؤ منهم شخص على تناول أي شيء من الحرام، لأنه إذا دخل في بطون أحد منهم لقمة غير مشروعة لم يقبل منه حتى دعوة واحدة، وذلك يدلل على خطر أكل الحرام «مال الناس بالباطل».

وأضاف: كما أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين «كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا»، حيث قدم الأكل الصالح على العمل الصالح، فإن لم يكن الطعام صالح والعمل صالح، يفسد العمل أيضًا، فعند رد حقوق الأشخاص وترك الأمر لله يعوضه الله.

وأكد أنه عند أخذ مال ليس لك وأطعمت به أبناءك يكون شؤم عليهم، وشبه الأمر بالموتور الذي يوضع به بنزين بطريقة غير مشروعة لم تدر بشكل ميسر وصحيح ورضا من الله.