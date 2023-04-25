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الشيخ جابر بغدادي يوضح عبر قناة الناس مكافآت الله من السجود

كتب:

محمد عزالدين
01:01 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الشيخ جابر بغدادي

الشيخ جابر بغدادي

قال الشيخ جابر بغدادي إن «السجود لله»، هي من أفضل ما يقوم به المسلمون في صلاتهم، فتعتبر شكرا من الله على النعم التي يمن بها على أمة محمد أجمعين، فعند حدوث أي أمر مهم لدى البعض أول ما يأتي ببالهم هو السجود لله شاكرينه على فضله.

مكافآت ربانية

وشهدت حلقة الشيخ جابر بغدادي ببرنامج حي على الوداد عبر قناة الناس حديثا له ببرنامجه عن فضل السجود لله، والذي وصفها بمكافآت ربانية، وأوضح أن السجود والاقتراب من الله بالسجود يحبه الله ويوضع له القبول في الأرض.

وأضاف: «أن حبك الملك هيملكك ليه؟ طول ما أنت ساجد بين يديه أنت في القرب وغالي عليه وطول ما أنت غالي عليه كل اللى عايز يقرب هيدخل من بابك»، متابعا أن الرب إذا أحب عبدا يضع له القبول في الأرض، ويعني أن يحبه الآخرون.

الحرص على تأديتها

واستعان بقصيدة: «أطع أمرَنا نرفعْ لأجلك حُجبنا خلال حديثة ببرنامجه حي على الوداد، حول جزء فضل السجود والمكافآت الربانية التي يمكن أن تجعلك حريص كل الحرص على تأديتها».

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