ضبط أكثر من 31 ألف قطعة ألعاب نارية مع متهمين في المنيا

قررت النيابة العامة حبس شخصين بتهمة الإتجار بالألعاب النارية بالمنيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيازة أكثر من 31 ألف قطعة من الألعاب النارية

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمحافظة المنيا قاما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما 31600 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

محام يكشف العقوبة

ومن شأنه أوضح المحامي رامي ربيع مهنا، أن المتهم سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع «رامي» لـ «الوطن»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».