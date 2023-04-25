إزالة 29 حالة تعد بناء مخالف وعشوائي بمراكز وقرى المنيا

واصلت مراكز ومدن المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن خطة المحافظة للتصدي لحالات التعديات بالإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتعامل بحسم مع المخالفين، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال التواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة بزمام كل مركز.

حالتي تعدي في المهد على أرض أملاك الدولة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حالتي تعدي في المهد على أرض أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية شارونة، عبارة عن حفر أساسات وبناء حوائط بالبلوك الحجري والأسمنت بدون الحصول على ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حالات تعد بالبناء المخالف

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث تم إزالة 16 حالة تعدي منها، 4 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية إبشادات، وإزالة حالة بناء سور، بقرية الروضة، وإزالة 6 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة إصلاح زراعي، بقرية دير أبو حنس، وإزالة حالة تعد بالبناء بالدور الثاني علوي بقرية التابوت، بمجلس قروي نواي، وإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوي بقرية الشيخ شبيكة، وإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية جلال الغربية، بمجلس قروي دروة، وإزالة وفك شدة خشبية بدون ترخيص بعزبة جادالله، بقرية المعصرة، وإزالة لحالة بناء مخالف بدون ترخيص في المهد بنجع مدوري، بمجلس قروي تندة، حيث تم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة فالبناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 9 حالات تعدي منها، حالة تعدى بالبناء المخالف بشارع عياد، إلى جانب إيقاف حالة أخرى وفك الشدة الخشبية خلف مسجد عماد، بحي جنوب المدينة، وإيقاف حالة صب سقف بالدور الثاني علوي بمنزل بأرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة بحي شرق المدينة، وتم مصادرة خلاطة الأسمنت والتحفظ عليها بديوان الوحدة المحلية، وإيقاف حالة تعدي علي أرض أملاك دولة وتمهيدها للزراعة، وتم فك شدة خشبية سقف دور أول علوي داخل الحيز العمراني بقرية الناصرية، التابعة للوحدة المحلية لبني صامت، وإزالة حالة تعدى داخل الحيز العمراني بقرية شمس الدين، التابعة للوحدة المحلية بأبو جرج، وإزالة 4 حالات تعدي خارج الحيز العمراني بقرية أعطو، وقرية صندفا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرية أبو حسيبة، وتم فك الشده الخشبية والتحفظ على الأسمنت، وإزالة حالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الطرق والري بقرية أبو حسيبة.