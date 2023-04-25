حبس تاجر متهم بحيازة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

أمرت النيابة العامة بحبس تاجر بالجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازته لـ 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، داخل مخزن ملكه في القاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده في دائرة القسم لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية وعثر بحوزته على 30 كرتونة ألعاب نارية بعدد 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، صاروخ مختلفة الأحجام واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

من جهته، علق أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعه، لكل من يتخذ أي نشاط إجرامي مجال له، وأيضا كما شدد قانون العقوبات على الإتجار وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب القانون «كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».