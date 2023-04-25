رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: المواطنون ينتظرون مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن محاور الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي محددة سلفا ومتفرع منها أكثر من مبحث ولجنة، مؤكدًا أنه يجب البدء فورًا لأنه كلما تأخر الحوار فالأحداث تزيد وتتشعب.

الحوار الوطني أجرى العديد من الاجتماعات

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين ينتظرون مخرجات الحوار الوطني التي تتطلبها الدولة، موضحًا أن الحوار الوطني أجرى العديد من الاجتماعات وناقش العديد من القضايا.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن الحوار القادم سيناقش الأزمة السودانية والتي أحدثت ربكة في المنطقة خاصة أنها من دول الجوار لمصر، وسيكون هناك مواضيع كثيرة مطلوب مناقشتها على مائدة الحوار الوطني ويتفرع منها مواضيع كثيرة.

الحوار الوطني قبلة تتوجه إليها الأحزاب السياسية

وأكد المستشار جمال التهامي، أن الأحزب السياسية ناقشت جميع هذه محاور الحوار الوطني داخل مراكزها بالقرى والمدن، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني قبلة تتوجه إليه الأحزاب السياسية لمناقشة المواضيع التي تهم المجتمع المصري ويضعوا مخرجات قابلة لللتطبيق