إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين أمام جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حادث مروري على الطريق الدائري في الإسماعيلية، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين ملاكي أمام جامعة قناة السويس وانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بتسع سيارات إلى مكان الحادث نقلت كل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تتراوح ما بين كسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم فيما نقل المصابون إلى قسم الطوارئ لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب والأطفال وكل الأطقم الطبية للتعامل مع المصابين.

وكان قد أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع ميكروباص أمس الثلاثاء على طريق الإسماعيلية 36 نقلوا إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ خرج من بينهم 4 حالات اليوم بعد استقرار حالتهم الصحية.