أسماء المصابين في حادث سير الإسماعيلية.. 9 أشخاص بينهم طفل

شهد مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول المصابين في حادث طريق الإسماعيلية 36 الحربي.

واستدعى مستشفى أبو خليفة للطوارئ على طريق الإسماعيلية القنطرة استشاري الجراحة، والعظام والمخ والأعصاب والأطفال وكل أطقم التمريض للتعامل مع المصابين بالتزامن مع وصولهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

أسماء المصابين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من رفيدة رجب محمود 25 عاما، بكدمة بالساق اليمنى وجرح بالساق اليسري وأسامة إسماعيل عبد العال 6 أعوام، باشتباه كسر بالساقين ووالده إسماعيل عبد العال إبراهيم 38 عاما، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز التل الكبير ومحمد عزت رمضان 25 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب في الحادث عزت رمضان عطية 50 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وجرح قطعي بالساق اليمنى وهالة محمد عطية 43 عاما، مصاب بجرح قطعي 3 سم بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمدينة المستقبل وعلي المحمدي علي 57 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسر ومقيم بالتل الكبير واحمد رمضان عطيه 43 سنة مقيم بحي السلام ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالقدم اليسري فيما رفض مصاب النقل ويدعي محمد حسن السيد 27 سنة مقيم التل الكبير ومصاب بكدمة بالساق اليمنى.