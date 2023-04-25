استقرار حالة مصابي حادث الإسماعيلية وخروج 4 من المستشفى

قالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إن الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية 36 الحربي في الساعات الأولى من صباح اليوم شبه مستقرة، بعد إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفي أبو خليفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 4 حالات بين المصابين خرجوا من المستشفى ظهر اليوم بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.

تفاصيل المصابين

وكانت قسم الطوارئ في مستشفي أبو خليفة استقبل 8 مصابين في حادث الإسماعيلية صباح اليوم، جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية 36 الحربي قرب منطقة البعالوة وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث، فيما رفض مصاب النقل من مكان الحادث.

وشهدت مستشفي أبو خليفة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول المصابين في الحادث، فيما استدعت المستشفي استشاري الجراحة، والعظام والمخ والأعصاب والأطفال وكافة أطقم التمريض للتعامل مع المصابين.

تفاصيل المصابين

وقالت المصادر الطبية أنه تم خروج كلا من رفيدة رجب محمود 25 سنة بكدمة بالساق اليمنى وجرح بالساق اليسري وإسماعيل عبد العال إبراهيم 38 سنة، بسحاجات متفرقة بالجسم وعزت رمضان عطية 50 سنة ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وجرح قطعي بالساق اليمنى، وهالة محمد عطية 43 سنة مصاب بجرح قطعي 3 سم بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم.

أضافت أنه جرى احتجاز كل من أسامة إسماعيل عبد العال 6 سنوات، باشتباه كسر بالساقين ومحمد عزت رمضان 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وعلي المحمدي علي 57 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسر ومقيم بالتل الكبير، وأحمد رمضان عطية 43 سنة مقيم بحي السلام ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالقدم اليسرى.