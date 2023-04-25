إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية 36

أصيب 9 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري على طريق الإسماعيلية 36، نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية 36 قرب منطقة البعالوة وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لعلاج المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بتسع سيارات إلى مكان الحادث نقلت 8 من المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم فيما رفض أحد المصابين النقل من مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تتراوح ما بين كسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم، فيما نقل المصابون إلى قسم الطوارئ لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لـ«الوطن»، إنه تم استدعاء استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب والأطفال وكل الأطقم الطبية للتعامل مع المصابين.