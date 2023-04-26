سلسلة من الزلازل متوسطة القوة تضرب نيوزيلندا صباح اليوم

ضربت سلسلة من الزلازل متوسطة القوة الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا صباح اليوم، فيما لم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي -حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز»، الأمريكية- بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب منطقة خليج هوك بالقرب من بلدة دانيفيرك، وتبعه بفترة وجيزة زلزال بقوة 5.2 درجة، فيما تبع ذلك عدة توابع أكثر اعتدالا.

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا أن الزلازل لم تشكل أي تهديد بشأن إمكانية حدوث موجات مد.