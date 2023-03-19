هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في نيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، على عمق 4 كيلومترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 65 كيلومتر جنوب شرق «تاورانجا».

وفي وقت سابق، قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن عمق الهزة أرضية بلغ 191 كيلومترا، مضيفا أن المركز وقع على مسافة 195 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة «لور هوت» بمنطقة ويلينجتون.