هدوء الإقبال في أول أيام عودة عمل البنوك بعد إجازة العيد

استأنفت البنوك نشاطها اليوم، بعد عودة الموظفين للعمل إثر انتهاء عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، بقرار من البنك المركزي المصري، الذي عطل العمل في القطاع المصرفي اعتباراً من الخميس الماضي على أن تكون عودة عمل البنوك بداية من أمس الثلاثاء.

عودة عمل البنوك

وحول عودة عمل البنوك بعد العيد، عادت مواعيد العمل في البنوك إلى ما قبل شهر رمضان، حيث فتحت البنوك أبوابها للعملاء في الـ8.30 صباحاً وتستمر في تقديم الخدمات حتى الساعة 3 عصراً للجمهور، خلافاً لشهر رمضان الذي شهد خفض ساعات العمل لـ4 ساعات فقط، من 9.30 لـ1.30 ظهراً.

ارتفاع عدد ساعات العمل اليومي

وكشفت جولة لـ«الوطن»، بفروع البنوك في حي الدقي وحي المهندسين بمحافظة الجيزة، للتعرف على كواليس عودة عمل البنوك، هدوء في الإقبال على مقار البنوك، بالنظر إلى ارتفاع عدد ساعات العمل اليومي داخلها، بعيداً عن الضغوط التي شوهدت خلال شهر رمضان لأسباب تتعلق بضيق الوقت.

تعطيل العمل بمناسبة عيد العمال

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري، قرار خلال الساعات المقبلة، بشأن تعطيل العمل في القطاع المصرفي بمناسبة عيد العمال الأسبوع المقبل.