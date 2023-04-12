البنك المركزي: مؤشر الدولار يواصل الخسارة للأسبوع السادس على التوالي

قال البنك المركزي المصري، إن مؤشر الدولار خسر (-0.40%) للأسبوع السادس على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ بداية العام، وأصبح المستثمرون أكثر ثقة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الأولوية في وقت قريب لتحقيق الاستقرار الاقتصادية على مكافحته التضخم.

تطورات الأسواق العالمية

وأضاف البنك المركزي المصري، في نشرة دورية مختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 31 مارس الي 7 إبريل 2023، أن سعر اليورو ارتفع بنسبة 0.61% بسبب تزايد مخاوف التضخم على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ووصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.66% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع توقعات التضخم التي أدت إلى زيادة تسعير الأسواق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.53% مستفيدًا من التكهنات بقرب حدوث تحول في السياسة النقدية التشديدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

عملات الأسواق الناشئة لم تتمكن من مواصلة تحقيق مكاسب

وتابع البنك المركزي: «لم تتمكن عملات الأسواق الناشئة من مواصلة تحقيق مكاسب بعد أن استمرت ثلاثة أسابيع لتسجل انخفاضا مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.18% حيث أصبح التجار أكثر عزوفًا عن المخاطرة على مدار الأسبوع».

ضعف الدولار الأمريكي

وعلى الرغم من ضعف الدولار، هبطت عملات الأسواق الناشئة حيث سيطرت المخاوف من الركود على حركة التداول بعد أن جاءت بيانات العمالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات متراجعة بشكل غير متوقع، مما يسلط الضوء على أن الركود في الولايات المتحدة أصبح أكثر احتمالية.

وكانت أحجام التداول منخفضة بشكل عام هذا الأسبوع نظرًا لوجود العديد من العطلات في جميع أنحاء العالم.