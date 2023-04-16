البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ23.4% لأول مرة

رفع البنك المركزي المصري متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23.479%، مقتربة بذلك من 24%، وهو مستوى قياسي لم تبلغه أذون الخزانة من قبل.

تفاصيل أذون الخزانة المصرية الجديد

ونيابة عن وزارة المالية، ولغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بقيمة 23 مليار جنيه أجل 3 أشهر، و16.5 مليار جنيه أجل 6 أشهر، و17 مليار جنيه أجل 9 أشهر، و23 مليار جنيه أجل عام واحد.

معدل الفائدة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ البنوك والمؤسسات والمستثمرين طالبوا بمعدل فائدة لا يقل عن 25% في عروضهم الأخيرة المقدمة إلى البنك المركزي، في حين لم يقبل الأخير سوى بمتوسط سعر فائدة 21.546% على أذون الخزانة أجل 3 أشهر، و23.208% على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، ورفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى 23.479% وأذون عام واحد 23.471%.

كان البنك المركزي المصري، قرر نهاية مارس الماضي، تحريك سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% ليصبح سعر الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.