عطل فني في الخط الأول بمترو الأنفاق وتوقف حركة القطارات بمحطة حلوان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّه أثناء قيام أول قطار استكشاف دون ركاب من محطة حلوان في اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، حدث عطل فني مفاجئ وتوقفت حركة القطارات بشكل مؤقت في محطة حلوان.

وأوضحت الشركة، أنّ القطار خالٍ تماما من الركاب، وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجار العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي في الاتجاهين.

وأكدت الشركة في بيانها، أنّه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط في الاتجاهين بشكل طبيعي، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان، لتصبح محطة عين حلوان هي الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

وتقدّمت الشركة بالاعتذار لجمهور الركاب، من مستخدمي الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» عن العطل المفاجئ، مؤكدة أنّه خارج عن إرادتنا، وأنّ العمل جار على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها في الاتجاهين.