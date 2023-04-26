5 أخبار تهمك.. مواعيد عمل المترو والبنوك وطقس غير مستقر وعودة الدراسة وتظلمات الإسكان

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

مواعيد عمل جديدة بالمترو

حدد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن حركة القطارات سارت بصورة منتظمة في عيد الفطر المبارك دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى أو أي أعمال منافية في المحطات خلال فترة إجازة العيد.

مواعيد عمل بالبنوك

تعتزم البنوك المصرية، زيادة ساعات العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لتصبح 8 ساعات بدلاً من 4 ساعات كانت سارية في شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء من 8.30 صباحاً حتى 3.50 عصراً.

طقس غير مستقر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس سيكون مائلا للبرودة صباحًا خلال الفترة المقبلة، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

عودة الدراسة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات اليوم الأربعاء، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، موضحين أن المنصات التعليمية المختلفة التابعة للكليات أو المنصات المركزية التابعة للجامعة مزودة بالعديد من الاختبارات والتدريبات على امتحانات التيرم لكل الأقسام العلمية والضوابط والقواعد المنصوص بها في هذا الشأن.

تظلمات الإسكان

إلى ذلك، قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل من الشهر الجاري، هو بداية فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 3، للمواطنين غير المقبولين، حيث إن الهدف من تقديم التظلمات هو إعادة الفرصة مجددًا لتعديل الأوراق والمستندات للحصول على وحدات سكنية.