  ألمانيا تعلن انتهاء عمليات إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات إجلاء رعاياها من السودان، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من إجلاء أكثر من 700 شخص بينهم حوالي 200 مواطن ألماني.

وكانت ألمانيا تسيطر على مهبط الطائرات الذي يستخدمه سلاح الجو الملكي البريطاني في عملية الإجلاء، فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن المملكة المتحدة تخطط لتولي السيطرة على المهبط من القوات الألمانية اليوم.