السلطات الأوكرانية تؤكد إجلاء رعاياها من الخرطوم

أكدت السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات لإجلاء رعاياها من السودان، اليوم، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الروسية للشهر الرابع عشر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا في مصر ووكالات أخرى عملت على إجراءات فعالة لإجلاء الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الاشتباكات بالسودان، كما تم التنسيق والعمل على إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

وأوضح أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه تم العمل على إجلاء نحو 138 مواطنا من السودان، بينهم 35 سيدة و12 طفلًا.

وبحسب مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية الأوكرانية، فإن معظم من تم إجلاؤهم مواطنون أوكرانيون، ومعظمهم من المتخصصين في مجال الطيران (طيارون وفنيون) وأفراد أسرهم.

ونفذت الاستخبارات العسكرية لوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، عملية الإجلاء، بحسب ما ذكره موقع «NV News Voice»، وليس من الواضح كيف جرى نقل الرعايا الأوكرانيين ولا إلى أين، علمًا بأن المجال الجوي الأوكراني مغلق منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2024.

ويعتمد الأوكرانيون في السفر إلى الخارج على القطارات وغيرها من وسائل النقل البري، التي توصلهم إلى دول الجوار، مثل بولندا ثم يتجهون إلى مقاصدهم.