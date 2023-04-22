ألمانيا: على الغرب التعامل بحذر بشأن أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يتعين على الغرب أن يتعامل بحذر بشأن ما يحدث في أوكرانيا، مضيفا أن هناك خطوطا حمراء فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى كييف، وفقا لما ذكرت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، أرسلت إسبانيا أول مجموعة تتكون من 6 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز اليوم السبت.

إسبانيا أرسلت 6 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وتوجهت السفينة المحملة بالمعدات العسكرية التي تم إصلاحها من ميناء سانتاندير إلى بولندا، ومن ثم سيتم نقل الدبابات إلى كييف.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، في وقت سابق، أنه يجب تسليم المركبات القتالية إلى الجانب الأوكراني قبل نهاية أبريل، وتخطط المملكة لنقل أربع دبابات ليوبارد أخرى إلى كييف.

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن دبابات أبرامز الأمريكية ستصل إلى ألمانيا لتدريب القوات الأوكرانية في غضون أسابيع قليلة.

وقال أوستن، أمس الجمعة، بعد اجتماع لمجموعة الاتصال الغربية المعنية بأوكرانيا، في رامشتاين: «لقد قمنا أيضا بتسريع عملية تسليم دبابات أبرامز بهدف تزويد أوكرانيا بمزيد من المركبات المدرعة في الأشهر المقبلة، الدبابات التي سيستخدمها الأوكرانيون للتدريب ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع القليلة المقبلة».

ووفقا لأوستن، قام أعضاء مجموعة الاتصال بتزويد كييف بأكثر من 230 دبابة و1.5 ألف مدرعة، بالإضافة إلى معدات وذخيرة أخرى.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى كييف من احتياطيات القوات المسلحة الألمانية وستسمح لدول أخرى بتصدير هذا النوع من الدبابات.

القوات الروسية تسيطر على أجزاء في باخموت

وبشأن التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية في ظل معارك دائرة منذ شهور بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على المدينة.

وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها إن القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية، ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة.