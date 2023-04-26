«الصحة»: ظهور متحور كورونا الجديد «أركتوس» أمر طبيعي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم يشهد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وفي مصر الوضع مطمئن للغاية.

متحور كورونا الجديد أركتورس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن» أن المتحورات التي تظهر من حين الى آخر على مستوى العالم لفيروس كورونا، والتي آخرها متحور كورونا الجديد «أركتوس» أمر طبيعي جدا، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا أشرنا الى أن التحور سمة في الفيروسات وليس فيروس كورونا، وأي متحور جديد لفيروس كورونا يظهر يجرى النظر إليه، وفقا لشدته وعدد الإصابات الناتجة عن ظهور ومعدل التردد على المستشفيات.

المتحورات الأكثر خطورة لفيروس كورونا

وأضاف أن متحوري دلتا ودلتا بلس من أخطر المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، وأوميكرون من أسرع المتحورات على الرغم من أن أعراضه تشبه نزلات البرد ولكن إصابته هي الأكثر، والمنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر منخفض فيما يتعلق بالإصابات والوفيات تكاد تكون منعدمة، ولا يوجد مايستدعي القلق أو التوتر بخصوص فيروس كورونا، خاصة وأن أى تطورات يشهدها الفيروس يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

التطعيم بلقاح كورونا المعدل

وأكد أنه جرى البدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا المعدل من إنتاج شركة فايزر، ومخصص لمقاومة متحور أوميكرون ويتم إعطائه كجرعة تعزيزية للجهاز المناعي وتقويته، مشيرا إلى أهمية اللقاحات في جائحة فيروس كورونا، كما أعلن استقبال مصر عدد من الشحنات بشكل منتظم من لقاح كورونا المعدل خلال الفترة السابقة، وخضعت إلى التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمومنيتها وسلامتها.