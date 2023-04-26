«الصحة» تُحذر من تناول البرجر والسجق والبسطرمة.. تتسبب في أمراض القلب

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من عادة غذائية خاطئة، وطالبت المواطنين بضرورة التوقف الفوري عن هذه العادة لما لها من آثار سلبية على صحة الجسد، في إطار خطة الوزارة التوعوية التي اعتمدتها لرفع الوعي الصحي للمواطنين نحو العادات الغذائية غير السليمة والتي يجب التوقف عنها والعادات السليمة التي يجب اتباعها نحو حياة صحية جيدة.

تحذير من تناول البرجر والسجق والبسطرمة

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان: «يجب التوقف عن تناول اللحوم المصنعة كالبسطرمة والبرجر والسجق، لأنها تحتوي على دهون مشبعة ضارة للصحة»، مضيفة أن مخاطر اللحوم المصنعة على الصحة تصل إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب، وسرطان الأمعاء والمعدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

امراض تسببها تناول الاطعمة المصنعة

وأصافت وزارة الصحة، أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويصابون بضعف الجهاز المناعي، بالإضافة الى اكتساب الوزن والسمنة حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والملح، مشيرة الى أن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح تعمل على احتباس السوائل في الجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة ممارسة الرياضة بانتظام لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحفاظ على الصحة، مضيفة أن الرياضة تعمل على تحسين المزاج، مؤكدة أن الأنظمة الغذائية السليمة تساعد على التمتع بصحة جيدة خاصة حال اتباعها بصورة يومية.